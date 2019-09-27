У Зеленского оправдались за инцидент с журналистом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с разъяснениями о конфликте между ней и журналистом программы «Схемы» Сергеем Андрушко, передает «112 Украина».

Ранее сообщалось, что Мендель якобы толкнула его, когда тот пытался задать вопрос президенту в Нью-Йорке.

По ее словам, журналист работал, вторгаясь в «личное пространство» Зеленского, которое является и его зоной безопасности. Она также открестилась от обвинений.

«На видео видно, что я его не толкала и не металась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное «Нет» не набрасываться на делегацию ради красивой картинки», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Юлия Мендель оттолкнула журналиста, пытавшегося задать свой вопрос главе государства.