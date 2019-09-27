МИД ФРГ готов прийти на помощь Deutsche Welle
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Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль прокомментировал просьбу Комиссии Госдумы признать немецкое издание Deutsche Welle иноагентом, сообщает kp.ru.
По его словам, министерство готово поддержать корпорацию, так как верит в ее редакционную независимость.
«Мы поддерживаем Deutsche Welle, верим в ее редакционную независимость. Разумеется, если потребуется, мы обсудим с Deutsche Welle и в случае необходимости поддержим ее», — заявил Бройль.
До этого опубликовав статью с призывами «Москва, выходи!» на несанкционированные массовые акции в июле, медиахолдинг нарушил российский закон о митингах, а также закон, регулирующий избирательные процессы. В связи с этим, Deutsche Welle теперь грозит лишение аккредитации и признание в России иноагентом.