МИД ФРГ готов прийти на помощь Deutsche Welle

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль прокомментировал просьбу Комиссии Госдумы признать немецкое издание Deutsche Welle иноагентом, сообщает kp.ru.

По его словам, министерство готово поддержать корпорацию, так как верит в ее редакционную независимость.

«Мы поддерживаем Deutsche Welle, верим в ее редакционную независимость. Разумеется, если потребуется, мы обсудим с Deutsche Welle и в случае необходимости поддержим ее», — заявил Бройль.

До этого опубликовав статью с призывами «Москва, выходи!» на несанкционированные массовые акции в июле, медиахолдинг нарушил российский закон о митингах, а также закон, регулирующий избирательные процессы. В связи с этим, Deutsche Welle теперь грозит лишение аккредитации и признание в России иноагентом.