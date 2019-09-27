МИД РФ обвинило США в пособничестве террористам

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Министерство иностранных дел России заявило, что Соединенные Штаты своими новыми санкциями против России «превзошли себя в собственном безрассудстве». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно ведомству, новые антироссийские санкции США, которые были введены против некоторых граждан России, а также нескольких судов и одной компании, стали 75-ми с 2011 года.

Именно в этом момент, пояснили в МИДе, Вашингтон свел на нет «перезагрузку» двусторонних отношений и приступил к их разрушению.

С этого времени, добавили в ведомстве, американская сторона не смогла добиться никакого результата своими санкциями.

«На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», — отмечается в сообщении.

Там также подчеркнули, что санкции США были введены из-а поставок Россией авиатоплива для своих сил в Сирии.

Так как Россия помогает правительственным войскам в Сирии бороться с террористическим группировками, то своими действиями США встали на сторону террористов, объяснили в МИДе.

В связи с этим, в ведомстве осудили «циничность и беспринципность политики Вашингтона».

Ранее МИД назвал неприемлемыми новые санкции США.