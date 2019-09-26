В Кремле прокомментировали готовность Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о введении в Донбасс миротворческого контингента Белоруссии должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины. Об этом информирует ТАСС.

Речь идет о Киеве и самопровозглашенных республиках (ДНР и ЛНР). Он отметил, что пока их отношение к данной инициативе не известно.

Песков также добавил, что в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта не наблюдается. А им стоит соответствовать.

«Минские соглашения — это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ - единственный документ, под которым стоят подписи и стран - гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик», - пояснил Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс.