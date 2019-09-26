Экс-президент Франции ушел из жизни

Умер экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает BFM TV со ссылкой на членов его семьи.

Ему было 86 лет.

Жак Ширак был лидером Франции в период с 1995 по 2007 год. В общей сложности, он возглавлял страну 12 лет.

В 2005 году у него случился инсульт, после чего его здоровье начало ухудшаться. В январе 2014 г. его жена Ширака Бернадетт заявила, что из-за проблем с памятью ее супруг больше не сможет публично выступать. Последний раз экс-президент появился на официальном мероприятии 21 ноября 2014 г.