Зеленский раскрыл подробности разговора с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что успел обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам украинского лидера, состоявшийся между ними разговор был краток. Российский министр первый подошел к нему и изъявил желание познакомиться. Затем Лавров сказал, что Россия очень ждет завершения войны на территории Донбасса. На это Зеленский ответил, что тоже хочет прекратить военные действия и остановить кровопролитие в своей стране.

«Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей», — произнес Зеленский.

Также Лавров поздравил Зеленского с завершением процесса обмена заключенными между Украиной и Россией, который состоялся в сентябре 2019 года.

Ранее Лавров провел краткие переговоры с Зеленским.