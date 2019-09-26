Мадуро опубликовал ролик, где он гуляет по Красной площади

<img src="//img.gazeta.ru/files3/831/12685831/RIAN_6020853.HR-pic905-895x505-37786.jpg">

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал на своей странице в твиттере видео, где он гуляет по Красной Площади в Москве.

Известно, что венесуэльский лидер прибыл в российскую столицу 24 сентября.

«Красная площадь, 3 градуса, 10.20 вечера… приветствую венесуэльцев… еще раз подтверждая нашу веру - другой мир возможен, мир без империй, мир братства,— написал Мадуро.

В среду, 25 сентября, у лидера Венесуэлы состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что главы стран ратифицировали стратегическую карту взаимодействия, «которая даст большие результаты».

«Спасибо России, спасибо президенту Путину», — сказал Мадуро.

Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.