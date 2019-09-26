Британский посол выразил сожаление относительно отъезда из России

Покидающий пост посла Великобритании в России Лори Бристоу признался, что намерен сохранить самые тесные связи с россйским государством. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, ему понравилась жизнь в России. Он выразил сожаление, что в конце года ему придется уехать, и отметил, что будет держать связь со всеми друзьями и коллегами, которые у него появились в стране.

При этом Бристоу не ответил, будет ли он в дальнейшем связан с Россией профессионально.

«При всех сложностях и разногласиях, которые у нас есть на уровне правительства, мы, Британия, пытаемся создать новый тип отношений с Россией и россиянами, и не только с правительством», — сказал Бристоу.

Он также добавил, что в отношениях между странами есть много позитивных моментов, в том числ с сферах бизнеса, искусства или культуры.

Ранее сообщалось, что посол Британии в Москве уходит в отставку.