Вдова Валентина Юдашкина задолжала налоговой миллион рублей

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина задолжала налоговой миллион рублей. «Газета.Ru» выяснила, что ФНС хочет взыскать деньги с двух компаний, в которых бизнесвумен является учредителем.

Согласно открытым данным, у Марины Юдашкиной есть две фирмы в России. ООО «М.Ю. ШКОЛА СТУДИЯ» занимается парикмахерскими услугами. Ее задолженность по пеням и штрафам составляет 273 тысячи рублей. А ООО «ШАНТИ», производящая верхнюю одежду, не выплатила ФНС 783 тысячи рублей. Примечательно, что вторым учредителем компании является дочь Юдашкина Галина. Другой ее бизнес ООО «ДИМАКС» тоже должен налоговой 850 тысяч рублей.

Марина Юдашкина на данный момент живет на две страны. Она находится в России, но иногда прилетает в Дубай, куда переехала ее дочь из Гонконга. После потери супруга Юдашкина старается посвящать все время семье. По словам дочери модельера, ее мама хорошо общается с зятем, поэтому у них нет никаких конфликтов.

Брендом Valentin Yudashkin руководит Галина Юдашкина, она занимает должность креативного директора. Также в управлении участвует ее муж Петр. Юдашкина делилась, что для нее важно сохранить наследие отца, ДНК бренда, но при этом она стремится не стоять на месте и идти в ногу со временем.

Ранее дочь Валентина Юдашкина призналась, что ее дети стесняются говорить на русском языке.