Напавшие на российскую семью в отеле Египта британцы покинули страну

TourDom: в суде Египта рассмотрели дело о нападении британцев на семью из РФ

Египетский суд рассмотрел дело о нападении британцев на российскую семью. Об этом сообщает портал TourDom.

По информации портала, российским туристам пообещали, что дело будет передано в Международный уголовный суд.

Россиянка по имени Юлия рассказала, что заседание суда состоялось в день вылета российской семьи из Египта. Однако вторая сторона на нем не присутствовала

«Они покинули страну в день конфликта. Но их персональные данные есть в деле. Они идентифицированы. По итогам заседания муж подписал большое количество документов, но решения суда на руки получить не удалось. Сказали, что этот документ выдают только гражданам Египта», — поделилась она.

25 января Life со ссылкой на Shot сообщал, что туристы из Москвы подверглись нападению со стороны британских отдыхающих в Египте.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Шарм-эль-Шейха. По данным Telegram-канала, родители с тремя девочками оставили вещи на лежаках и отправилась купаться.

Позже отдохнуть около бассейна решила компания примерно из 15 британцев. Они якобы заняли места россиян и сбросили их вещи. Когда семья россиян вернулась, на них накричали.

По словам россиян, работники отеля обратили внимание на ситуацию только спустя несколько минут, на место прибыла полиция. Россияне отметили, что после произошедшего медпомощь им не оказали.

