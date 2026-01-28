Размер шрифта
Водителям рассказали, почему полный привод не делает авто неуязвимым зимой

Автоэксперт Ершов: резкие маневры на зимней дороге могут закончиться заносом
Shutterstock

Полный привод помогает тронуться и выбраться из сугроба, но не увеличивает сцепление шин со льдом или утрамбованным снегом. Об этом «Российской газете» рассказал тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.

«Главная ошибка водителей - вести себя зимой так же, как летом, полагаясь на шины и полный привод вместо правильного выбора скорости и дистанции. Резкие маневры на зимней дороге могут закончиться потерей сцепления и заносом, вне зависимости от типа привода», — рассказал Ершов.

На льду подключаемый полный привод массовых кроссоверов может даже ухудшить управляемость. Длительная пробуксовка в снегу способна вызвать перегрев муфты и ее отключение.

Эксперт дал ключевые рекомендации: включать полный привод только там, где он действительно необходим (подъем, глубокий снег), тормозить заранее и плавно, а перед поворотом обязательно снижать скорость. «За торможение, повороты и безопасность по-прежнему отвечает сам водитель», — резюмировал Ершов.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может собирать Lada в Венесуэле.
 
