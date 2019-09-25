Захарова отреагировала на публикацию разговора Трампа и Зеленского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/367/12552367/RIAN_5943344.HR-pic905-895x505-27022.jpg">

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на публикацию стенограммы телефонного разговора главы США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, она ознакомилась со стенограммой разговора двух президентов, из-за которой председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси решила запустить процедуру импичмента Трампу.

«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище?», — задалась вопросом Захарова.

Она пояснила, что именно это сделала Пелоси с Соединенными Штатами.

Министр также иронично добавила, что она ждет «продолжения банкета», пояснив, что пусть США публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, а также выступления на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона.

«Все в студию!», — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.