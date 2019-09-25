Зеленский порассуждал о Третьей мировой войне в ООН

<img src="//img.gazeta.ru/files3/683/12686683/AP_19268486576331-pic905-895x505-64645.jpg">

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что разговоры о возможности Третьей мировой войны являются следствием понимания угрозы глобального конфликта, а не анонсом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, такое заявление он сделал с трибуны Генассамблеи ООН, завершая свое выступление.

По его словам, каждое последующее поколение, искалеченное войной, прокладывает путь к новой военному конфликту.

При этом, подчеркнул глава Украины, такую войну невозможно выиграть победами.

Ранее Зеленский показал пулю в ООН.