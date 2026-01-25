На Украине рассказали о повреждениях энергооборудования в Николаевской области

Энергетическое оборудование в Николаевской области на юге Украины повреждено в значительной степени. Об этом сообщает энергетическая компания «Николаевоблэнерго» в своем Telegram-канале.

«Взрывами значительно повреждено энергетическое оборудование электросети», — говорится в заявлении компании.

Накануне пресс-служба Черниговского городского совета сообщила, что город Чернигов на севере Украины почти полностью остался без света. Также там рассказали, что в связи с блэкаутом объекты критической инфраструктуры в городе начали переводить на режим работы от альтернативных источников питания. В совете предупредили, что для завершения этого технологического процесса требуется некоторое время.

Утром 24 января агентство «РБК-Украина» написало, что сотни тысяч человек в Черниговской области столкнулись с отключением света. Блэкаут произошел из-за повреждения инфраструктурных объектов. На момент написания новости в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Ранее в Киеве десятки тысяч домохозяйств остались без света.