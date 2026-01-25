Американцы надели на встречу с Путиным кольца для контроля уровня стресса

Зарубин: Кушнер на встречу с Путиным надел красную нить на удачу и умное кольцо

Члены американской делегации надели «умные» кольца на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Об этом рассказал корреспондент «России 1» Павел Зарубин, передают «Вести».

По словам Зарубина, у зятя президента США Дональда Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома, комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума на пальцах рук были кольца, «измеряющие уровень стресса, частоту пульса, фазы сна».

Кроме того, корреспондент заметил, что на запястье у Кушнера висела красная нить. Считается, что она помогает здоровью и приносит удачу.

При этом, отметил Зарубин, несмотря на важность встречи, представители делегации США не испытывали стресса, а, скорее, наоборот — улыбались и шутили.

В ночь на 23 января Путин провел встречу с американской делегацией, которую возглавил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По словам Пескова, она была необходима, чтобы рабочие группы получили инструкции к переговорам, которые затем провели РФ, США и Украина в Абу-Даби.

Ранее Уиткофф назвал легендой одного из участников переговоров с Путиным.