Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Американцы надели на встречу с Путиным кольца для контроля уровня стресса

Зарубин: Кушнер на встречу с Путиным надел красную нить на удачу и умное кольцо
Александр Казаков/РИА Новости

Члены американской делегации надели «умные» кольца на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Об этом рассказал корреспондент «России 1» Павел Зарубин, передают «Вести».

По словам Зарубина, у зятя президента США Дональда Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома, комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума на пальцах рук были кольца, «измеряющие уровень стресса, частоту пульса, фазы сна».

Кроме того, корреспондент заметил, что на запястье у Кушнера висела красная нить. Считается, что она помогает здоровью и приносит удачу.

При этом, отметил Зарубин, несмотря на важность встречи, представители делегации США не испытывали стресса, а, скорее, наоборот — улыбались и шутили.

В ночь на 23 января Путин провел встречу с американской делегацией, которую возглавил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По словам Пескова, она была необходима, чтобы рабочие группы получили инструкции к переговорам, которые затем провели РФ, США и Украина в Абу-Даби.

Ранее Уиткофф назвал легендой одного из участников переговоров с Путиным.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703711_rnd_1",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+