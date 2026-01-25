Размер шрифта
Москвичка, которая утопила сына, уже пыталась убить дочь

Baza: в Москве утопившая ребенка мать едва не забила камнем дочь
Подозреваемая в убийстве ребенка жительница Москвы часто вела себя агрессивно. Об этом рассказали знакомые семьи в беседе с Baza.

По словам близких, у женщины наблюдались частые перепады настроения. Помимо этого, она нередко уезжала «на службу иудаизма» в Абхазии. Однажды после возвращения между москвичкой и дочерью возник конфликт, во время которого родительница едва не забила ее камнем.

Об агрессивном поведении матери рассказал и старший ребенок. По словам молодого человека, однажды женщина обвинила его в избиении, но на самом деле сама нанесла себе удары молотком, чтобы обвинить юношу.

Старшие братья пытались забрать у москвички ребенка. При этом у матери родительницы диагностирована шизофрения. Из-за этого близкие просили женщину пройти обследование, но она отказывалась.

О смерти ребенка стало известно накануне. Как сообщает kp.ru, тело мальчика нашли в ванной квартиры дома на Братеевской улице. Как полагают следователи, мать утопила сына. Сама женщина обвинила сожителя в изнасиловании дочери.

Ранее петербургскую блогершу, утопившую новорожденного в тазу, отправили за решетку.

