Политика

В Кремле объяснили важное значение Гренландии

Песков: расположение Гренландии имеет важное значение для безопасности
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Расположение Гренландии имеет важное значение для стратегической стабильности и безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Вести».

«Конечно, это на самом деле стратегическое место с точки зрения стратегической безопасности. И, конечно, не хочу говорить о том, кто может угрожать Гренландии, но то, что она имеет очень важное значение с точки зрения стратегической стабильности и безопасности, это однозначно», — сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

21 января президент России Владимир Путин заявил, что РФ не касается ситуация вокруг Гренландии. Глава государства отметил, что у страны есть опыт решения подобных вопросов с США. По его словам, в XIX веке Москва продала американской стороне Аляску за $7,2 млн. Российский лидер на примере штата оценил стоимость Гренландии в $250 млн.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается применять военную силу для захвата Гренландии. Затем он сообщил о заключении соглашения, которое позволит США делать с островом «все, что захочется».

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что возможная сделка не подразумевает полной передачи Вашингтону суверенитета над Гренландией. Она предполагает размещение на острове системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также обновление оборонного соглашения между США и Данией от 1951 года.

Ранее в Совфеде заявили о превращении Гренландии в новую «линию разлома».

