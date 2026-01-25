«Нет визионеров»: Песков заявил о некомпетентности руководства ЕС

Нынешнее руководство Евросоюза не представлено политическими визионерами, вместо этого там находятся «малограмотные и некомпетентные» функционеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

»[В руководстве Евросоюза сегодня] нет, скажем так, политических визионеров. Это какие-то функционеры, малограмотные, некомпетентные, не умеющие смотреть в будущее и не умеющие понять систему координат сегодняшнего дня», — отметил представитель Кремля.

По мнению Пескова действия европейских политиков наносят ущерб системе международных отношений.

«Это, к сожалению, вырождение политиков, которые находятся у власти [в Европе]. От этого страдает вся система международных отношений. И да, они некомпетентны», — добавил он.

До этого Песков заявил о необходимости внедрения той формулы решения вопроса о территориях Украины, которая была выработана на саммите России и США в Анкоридже на Аляске. В то же время представитель Кремля уточнил, что этот процесс может занять долгое время. По данным Reuters, формула Анкориджа» подразумевает контроль России над всем Донбассом, а также заморозку остальной линии фронта.

Ранее Песков назвал политиков, находящихся у власти в Европе, «бедным поколением».