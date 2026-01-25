Непряева финишировала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира

Лыжница Непряева стала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии

Российская лыжница Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

Лыжница преодолела дистанцию 20 километров за 56 минут 41.1 секунду. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Победу в гонке одержала представительница Финляндии Юханна Матинтало с результатом 55:53.9. Второе место заняла американка Джессика Диггинс, уступившая победительнице 0.9 секунды. Замкнула тройку призеров норвежка Астрид Эйре Слинн с отставанием в 1.7 секунды. Таким образом, Непряева показала восьмой результат на этапе Кубка мира.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее Константин Тиунов и Егор Митрошин победили в спринте на этапе Кубка России.