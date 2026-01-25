Директор звезды «Солдат» раскрыла состояние актера после новости о госпитализации

Директор Алексея Маклакова Анна в беседе с телеканалом «360» опровергла слухи о госпитализации актера.

Представительница Маклакова назвала маразмом слухи о болезни артиста. Она уверила, что со звездой сериала «Солдаты» все хорошо.

«Уже какой раз печатают, что-то зрение у него, то сердце. Я не знаю, что еще они придумают», — отметила директор актера.

24 января Telegram-канал Mash сообщил, что Алексея Маклакова якобы госпитализировали из-за проблем со зрением.

По информации источника, 63-летний актер якобы пожаловался на пелену в глазах и ореолы вокруг света по вечерам. Он сообщил медикам, что стало трудно читать сценарии и работать с мелким текстом. Mash утверждал, что актеру диагностировали осложненную катаракту.

Алексей Маклаков является заслуженным артистом России. Он приобрел широкую известность после выхода сериала «Солдаты», где сыграл прапорщика Шматко. Актер также снимался в фильмах «ДМБ», «Елки», «Ночной дозор», «Майор Гром» и других. Его фильмография насчитывает более 110 проектов.

