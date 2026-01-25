В Совфеде предложили создать «Чебурляндию»

Член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС предложил организовать российский аналог «Диснейленда».

Гибатдинов считает, что нужно сделать российский парк развлечений с героями отечественных мультфильмов – Чебурашкой, Крокодилом Геной, Винни-Пухом, Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», героями «Простоквашино» и прочее. Он уверен, что подобные проекты способны конкурировать с западными франшизами.

«Такой проект мог бы стать пространством, где отечественные персонажи обретают новую жизнь: аттракционы, интерактивные зоны, театрализованные представления, мультимедийные форматы. И нужно понятное и близкое название. Условно, что-то вроде «Чебурляндия», — поделился сенатор.

По мнению Гибатдинова, условная «Чебурляндия» могла бы стать инструментом культурной политики и мягкой силы, а также формировать у молодого поколения «позитивную идентичность» через знакомых героев.

В январе российские фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» собрали рекордную кассу в новогодние праздники.

