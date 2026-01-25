Песков допустил «большую головную боль» для Канады после заявлений о США

Песков: Канаду ожидает головная боль после слов Карни о США и Гренландии

Канаду ожидает «большая головная боль» после слов премьер-министра страны Марка Карни о США и Гренландии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Не знаю, насколько это болезненно для Канады, но то, что, скажем так, канадцев впереди ожидает большая головная боль — могу предположить с большой долей вероятности», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Карни после заявлений о США был наказан отзывом приглашения войти в «Совет мира».

21 января Карни в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии заявил, что Канада и весь остальной мир находятся на переломном этапе. Премьер-министр сообщил о «разрыве» в мировом порядке и начале «жестокой реальности», где геополитика между великими державами не подчиняется никаким ограничениям. Он добавил, что в подобных условиях средние державы могут построить новый порядок, воплощенный в общих ценностях — уважении прав человека, суверенитета и территориальной целостности государств.

23 января президент США Дональд Трамп сообщил, что «Совет мира» по сектору Газа отзывает приглашение премьер-министру Канады присоединиться к объединению. Позже американский лидер заявил, что в случае заключения торгового соглашения Оттавы с Пекином Вашингтон введет пошлины 100% на весь канадский экспорт.

Ранее Трамп впервые назвал Карни губернатором Канады.