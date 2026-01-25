Размер шрифта
Спикер сейма Польши рассказал, кому в ЕС сильнее всего «угрожает» Россия

Спикер Чажастый: Польша, Германия и Прибалтика чувствуют угрозу от России
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В случаи гипотетической атаки России на Евросоюз, страны Балтии, Польша и Германия «окажутся первыми на линии огня», поэтому они чувствуют «реальную угрозу». Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый.

«Нет безопасной Польши без безопасной Германии, и наоборот. Наши две страны решили значительно увеличить свои расходы на оборону — речь идет о нескольких процентах ВВП в год — потому что мы чувствуем реальную угрозу. Если — не дай бог — Россия нападет на Европейский союз, то страны Балтии, Польша и Германия окажутся первыми на линии огня», — сказал он.

Чажастый добавил, что в случае эскалации «Германии придется принять миллионы польских детей», и это «нужно обсуждать». Однако, по словам спикера, «разумные люди должны предотвратить» такое развитие событий и «не разжигать предрассудки».

Также политик отметил, что Европа должна обладать «собственным оборонным и промышленным потенциалом, одновременно поддерживая связь с НАТО».

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Берлине, призвал страны альянса «перейти к военному мышлению», так как альянс якобы может стать «следующей целью» России. Также глава минобороны Германии Борис Писториус допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться в 2028 году. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что лидеры европейских стран стремятся полностью подготовиться к конфликту к 2030 году. При этом президент России Владимир Путин назвал «бредом» заявления о якобы готовящемся нападении России на ЕС.

Ранее экс-канцлер Германии выступил против «демонизации» России.

