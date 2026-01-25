Жителям Калужской области дали срок за поджог станции сотовой связи

Суд приговорил двух жителей к Калужской области к колонии за совершение теракта

Второй Западный окружной военный суд приговорил двух жителей Кирова к колонии по обвинению в совершении теракта. Об этом сообщила прокуратура Калужской области.

По данным следствия, в январе 2025 года один из фигурантов получил предложение от неустановленного лица совершить поджог оборудования базовых станций сотовой связи на территории Кирова. После этого он вместе со своим знакомым купили легковоспламеняющуюся жидкость.

«Один из подсудимых поджег вышку сотовой связи, произвел видеозапись горящего объекта и отправил ее второму подсудимому, который в качестве подтверждения выполненной работы через мессенджер направил данное видео лицу, действовавшему в интересах Украины против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что за содеянное преступники получили $400 на криптокошелек.

Одному из обвиняемых назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. При этом первые три года он будет отбывать в тюрьме, а остальные 10 лет — в колонии строгого режима. Второго осудили на семь лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей, поскольку преступление он совершил в несовершеннолетнем возрасте.

