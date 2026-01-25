Размер шрифта
Наука

Назван способ похудеть без строгих диет и взвешивания пищи

AJCN: для похудения качество продуктов важнее подсчета калорий
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Бристольского университета выяснили, что отказ от ультрапереработанных продуктов позволяет снизить потребление калорий без подсчета порций и строгих диет. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Исследователи повторно проанализировали данные контролируемого эксперимента, ранее проведенного специалистами Национальных институтов здравоохранения США (NIH). В рамках исследования взрослые участники в течение двух недель питались только необработанной пищей, а затем еще две недели — исключительно ультрапереработанными продуктами.

К необработанным продуктам относится пища в естественном или минимально измененном виде — фрукты, овощи, цельные злаки, бобовые, яйца, рыба и мясо. Ультрапереработанными считаются продукты фабричного производства с добавлением сахара, жиров, ароматизаторов и эмульгаторов — фастфуд, сладкая выпечка, снеки, полуфабрикаты и готовые блюда.

Обе диеты были сопоставимы по содержанию жиров, сахара, соли и клетчатки. Участникам разрешалось есть согласно собственному аппетиту. Все порции взвешивались — ученые тщательно анализировали размер порций, калорийность и питательную ценность рациона.

Результаты показали: порции участников из первой группы были значительно больше по весу, однако суточное потребление энергии снижалось в среднем примерно на 300 килокалорий. Общий вес съеденной пищи увеличивался более чем на 50%, главным образом за счет фруктов и овощей.

Авторы объясняют эффект низкой энергетической плотностью натуральных продуктов. Фрукты и овощи содержат много воды и клетчатки, но мало калорий. В результате чувство сытости наступает быстрее, даже при меньшем потреблении энергии.

При употреблении ультрапереработанных продуктов наблюдался противоположный эффект: меньшие по объему порции обеспечивали больше калорий. По словам ученых, фастфуд и выпечка обычно сочетают жиры и углеводы в пропорциях, которые усиливают удовольствие от еды и стимулируют переедание.

Ранее стало известно, как помогает похудеть отказ от глютена.

