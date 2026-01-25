Андреева не прошла в четвертьфинал Australian Open, уступив украинке Свитолиной

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинке Элине Свитолиной в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open), который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 2:6, 4:6.

Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти возможных. После завершения матча теннисистки не пожали друг другу руки.

Элина Свитолина, в четвертьфинале турнира сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Даниил Медведев в трех сетах проиграл Ленеру Тьену в 1/8 финала Australian Open.