В МИД России ответили на вопрос об убежище для Мадуро

Россия настаивает на освобождении захваченного и вывезенного из Венесуэлы в США венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, — это освобождение Мадуро и его супруги, — заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва предоставить Мадуро убежище, если президент Венесуэлы окажется на свободе.

По словам Рябкова, дальнейшая позиция российской стороны, в случае освобождения Мадуро, это отдельный вопрос. Сейчас для разговора об этом нет никаких оснований, подчеркнул он.

3 января вооруженные силы США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Позже Минюст США опубликовал меморандум, в котором говорится, что атака отражает интересы венесуэльской оппозиции и отвечает просьбам «законного правительства Венесуэлы сместить узурпатора в Каракасе».

Ранее Трамп назвал «секретное оружие», которое помогло США захватить Мадуро.