Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Чемпион Больших шлемов объяснил поражение Андреевой от Свитолиной на Australian Open

Теннисист Ольховский: Андреева много ошибалась в матче со Свитолиной
IMAGO/Schreyer/Global Look Press

Знаменитый отечественный теннисист, победитель 20 турниров АТР и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, а также чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что поражение Мирры Андреевой в матче с украинкой Элиной Свитолиной в четвертом круге Australian Open связано с большим количеством допущенных ошибок.

«Почему Андреева не смогла выиграть даже один сет у Свитолиной? Здесь вопрос не в одном сете. Мы надеялись, что результат матча будет лучше. Мирра многовато сегодня ошибалась, особенно, когда взяла инициативу во втором сете, повела во второй партии со счетом 2:0. При счете 2:1 Мирра допустила обидную ошибку на брейк-пойнте. Свитолина является игроком высокого класса, она ничего просто так не отдавала», — сказал Ольховский.

Андреева уступила Свитолиной со счетом 2:6, 4:6.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Свитолина призвала ужесточить санкции против России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703741_rnd_3",
    "video_id": "record::48ef37e9-1c21-4636-bdd7-4730e9663a5e"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+