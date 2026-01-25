Чемпион Больших шлемов объяснил поражение Андреевой от Свитолиной на Australian Open

Знаменитый отечественный теннисист, победитель 20 турниров АТР и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, а также чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что поражение Мирры Андреевой в матче с украинкой Элиной Свитолиной в четвертом круге Australian Open связано с большим количеством допущенных ошибок.

«Почему Андреева не смогла выиграть даже один сет у Свитолиной? Здесь вопрос не в одном сете. Мы надеялись, что результат матча будет лучше. Мирра многовато сегодня ошибалась, особенно, когда взяла инициативу во втором сете, повела во второй партии со счетом 2:0. При счете 2:1 Мирра допустила обидную ошибку на брейк-пойнте. Свитолина является игроком высокого класса, она ничего просто так не отдавала», — сказал Ольховский.

Андреева уступила Свитолиной со счетом 2:6, 4:6.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

