Момент падения такси с женщиной и ребенком в водоканал в Махачкале попал на видео

На видео попал момент падения такси с женщиной и ребенком в водоканал в Махачкале

Telegram-канал 112 опубликовал момент падения такси с женщиной и ребенком в водоканал в Махачкале.

«Машину унесло из-за скользкой дороги. Неравнодушные прохожие не прошли мимо и поспешили на помощь. Мужчины повисли прямо над каналом, чтобы помочь людям. Парни достали малыша, его маму и таксиста», — сообщает канал.

Судя по видео, скорость машины была не более 40 км/час. На повороте она притормозила, после чего ее занесло и она упала в канал с водой.

О происшествии стало известно 25 января 2026 года. В спасении женщины, ребенка и таксиста, судя по кадрам, участвовали минимум 4 человека.

До этого в Петербурге автомобиль рухнул в Обводный канал. Как рассказали очевидцы, два человека самостоятельно опустились в водоем, чтобы спасти пострадавших. Из-за того, что вода была холодной, а на одном из них не было специального костюма, он замерз, мужчину вытащили.

Спустя десять минут после аварии на место прибыли медики, еще через десять приехали спасатели.

При этом, как утверждают местные жители, светофоры на месте не работали.

Ранее в Петербурге машина пробила ограждение моста и рухнула в Неву.