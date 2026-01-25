Размер шрифта
Песков раскрыл, что поможет ускорить украинское урегулирование

Песков: «формула Анкориджа» позволит ускорить процесс урегулирования на Украине
Roman Naumov/Global Look Press

Нужно внедрить ту формулу решения вопроса о территориях Украины, которая была выработана на саммите России и США в Анкоридже на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналиста Павлу Зарубину в программе »Москва. Кремль. Путин».

«Это небыстрая дорога. И сейчас, собственно, квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно ее имплементировать», — сказал представитель Кремля.

По его словам, реализация формулы позволит обеспечить быстрое продвижение в переговорном процессе.

Как сообщало агентство Reuters, «формула Анкориджа» подразумевает контроль России над всем Донбассом, а также заморозку остальной линии фронта.

25 января издание The New York Times (NYT) сообщило, что представители США и Украины на переговорах в Абу-Даби 23–24 января обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев на территории Донбасса.

По информации издания, Москва на переговорах также отвергала любое размещение войск НАТО на Украине, а представители Киева отказались от требования российских властей вывести войска с территории Донбасса. NYT подчеркивает, что для Украины любой компромисс в вопросе контроля над восточными территориями «будет горьким». Пока же стороны «по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам», отмечает издание.

Ранее в США заявили о прогрессе в переговорах по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703663_rnd_7",
    "video_id": "record::7937b917-3b5e-4ff9-8263-026b7b882839"
}
 
