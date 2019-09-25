Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА «Новости».

«Вот она. 12,7 миллиметра, которые остановили жизнь. Это стоит всего десять долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни», — сказал он в отношении России, держа в руках пулю.

В пример он привел украинского оперного певца Василия Слипака, который умер от выстрела в Донбассе.

Затем Зеленский напомнил, что Донбасс находится в состоянии войны уже на протяжении пяти лет. Он сказал, что завершение боевых действий и возвращение всех оккупированных украинских территорий является для него главной задачей.

Ранее Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента.