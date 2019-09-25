Небензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ

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Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Ситуацию Небензя охарактеризовал как «безобразную». Он подчеркнул, что такое поведение США «просто недопустимо».

Поспред также напомнил, что части российской делегации на сессию Генассамблеи американское посольство не выдало визы.

Он заявил, что на конференции ДВЗЯИ «будет выступать министр».

Ранее сообщалось, что Госдеп отреагировал на отказ в визах США для российских участников ГА ООН.