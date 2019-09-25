Зеленский высказался о публикации разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на то, хотел бы он публикации разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.
Украинский лидер заявил, что его переговоры с Трампом носят частный характер. Кроме того, Зеленский охарактеризовал их как «конфиденциальные».
На вопрос журналистов о перспективе публикации расшифровки телефонного разговора с американским лидером президент Украины ответил «посмотрим».
Ранее Трамп заявил, что Украина разрешила публикацию стенограммы разговора с Зеленским.