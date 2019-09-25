Зеленский высказался о публикации разговора с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на то, хотел бы он публикации разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Украинский лидер заявил, что его переговоры с Трампом носят частный характер. Кроме того, Зеленский охарактеризовал их как «конфиденциальные».

На вопрос журналистов о перспективе публикации расшифровки телефонного разговора с американским лидером президент Украины ответил «посмотрим».

Ранее Трамп заявил, что Украина разрешила публикацию стенограммы разговора с Зеленским.