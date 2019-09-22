Экс-президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению существование «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает «112.ua».

По его словам, «Формулы Штайнмайера», согласованной с кем-либо не существует.

Он рассказал, что были предложения главы МИД Германии Франка Вальтера Штайнмайера, которые заключались в том, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, когда избирательные комиссии обязаны будут подсчитать итоги выборов, а в день выборов, тогда как ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны. Однако это должно быть сделано только после того, как будет сформирован компонент безопасности и после проведения выборов, которые ОБСЕ признает свободными и демократическими.

Он отметил, что договоренности в этом соглашении о том, что реализуется политическая часть Минских соглашений без компонента безопасности на востоке Украины, не было.

«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что помощник Зеленского поведал о реализации «формулы Штайнмайера».