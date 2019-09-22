Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива

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Иран представит в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. Об этом рассказал президент страны Хасан Роухани, передает РИА «Новости».

По его словам, этот план можно назвать «Коалиция надежды», «Инициатива мира в Ормузском проливе».

«Через несколько дней мы представим проект в ООН странам мира по поводу того, что Иран в сотрудничестве и при помощи от стран региона обеспечит безопасность

Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива», — пояснил Роухани.

Он также выразил сомнения в том, что присутствие иностранных сил сможет повысить безопасность региона.

Ранее сообщалось, что Роухани обвинил США и Саудовскую Аравию в войне на Ближнем Востоке.