Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива
Иран представит в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. Об этом рассказал президент страны Хасан Роухани, передает РИА «Новости».
По его словам, этот план можно назвать «Коалиция надежды», «Инициатива мира в Ормузском проливе».
«Через несколько дней мы представим проект в ООН странам мира по поводу того, что Иран в сотрудничестве и при помощи от стран региона обеспечит безопасность
Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива», — пояснил Роухани.
Он также выразил сомнения в том, что присутствие иностранных сил сможет повысить безопасность региона.
Ранее сообщалось, что Роухани обвинил США и Саудовскую Аравию в войне на Ближнем Востоке.