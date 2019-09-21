Пушков отреагировал на заявление Трампа по Украине

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на материал Washington Post, согласно которому американский лидер Дональд Трамп считает политику Вашингтона на Украине «бессмысленной».

Пушков в своем твиттере назвал Трампа человеком со здравым смыслом.

Сенатор уточнил, что Трамп назвал политику США бессмысленной и раздражающей Россию.

«Разве это не так? Что дает США как нации слепое подыгрывание далекой от них стране?», — добавил он.

Дональд Трамп в разговоре с высокопоставленным чиновником своей администрации заявил, что американская политика в отношении Украины не имеет никакого смысла, да к тому же вызывает раздражение российской власти.