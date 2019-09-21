Байден требует публикации текста разговора Зеленского и Трампа

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Баден попросил президента США Дональда Трампа обнародовать стенограмму телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который случился в июле. Об этом он написал в своем твиттере.

Предполагается, что Трамп мог нарушить закон, дав Зеленскому некое обещание, из-за которого разведывательные службы США подали официальную жалобу на американского лидера и доложили об этом Конгрессу.

Байден отметил, что если данная информация правдива, то «для желания Трампа злоупотреблять своей властью и унижать нашу страну нет границ».

По его мнению, поведение Трампа превращает американские государственные институты в инструмент личной мести.