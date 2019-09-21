Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными. Об этом сообщает «Громадське».

Он отметил, переговоры по этому поводу ведут лично президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

По словам министра, обсуждение носит крайне деликатный характер. Он сообщил, что поэтому Зеленский не раскрывает подробности переговоров западным партнерам.

Как отмечается, Пристайко отказался делать какие-либо анонсы.

При этом он выразил надежду, что в скором времени «у нас будет новый повод для радости».