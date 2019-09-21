Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными. Об этом сообщает «Громадське».
Он отметил, переговоры по этому поводу ведут лично президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.
По словам министра, обсуждение носит крайне деликатный характер. Он сообщил, что поэтому Зеленский не раскрывает подробности переговоров западным партнерам.
Как отмечается, Пристайко отказался делать какие-либо анонсы.
При этом он выразил надежду, что в скором времени «у нас будет новый повод для радости».