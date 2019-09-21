Эксперт оценил проигрыш США России в арктической кампании

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Бывший директор Центра Латинской Америки при организации «Атлантический совет» Питер Шехтер заявил, что США проигрывают России и Китаю арктической кампании. Об этом сообщает TheHill.

Он отметил, что Арктика может стать еще одной причиной международной напряженности. Эксперт также добавил, что Вашингтон занял выжидающую позицию в данном вопросе.

Кроме того, Шехтер добавил, что Канада и ЕС также недостаточно активны в арктическом направлении.

По его мнению, Китай также усилил свои позиции в Арктике посредством сотрудничества с Россией. Так, считает Шехтер, эти страны могут установить «свои правила игры» и доступа в регионе.

Ранее сообщалось, что США устроили слежку за морскими учениями России в Арктике.