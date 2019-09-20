Стали известны темы переговоров Трампа и Зеленского

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Президент США Дональд Трамп обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы сотрудничества в сфере экономики и энергетики, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Также сообщается, что Трамп намерен выразить озабоченность в связи с вмешательством Китая в экономику Украины.

«Они (лидеры двух стран) исследуют дальнейшие возможности, которые были недавно предприняты, например во взаимодействии в сфере энергетики … они обсудят возможности дальнейшего реформирования экономики Украины, дополнительные торговые возможности», — отметил представитель американской администрации.

Уточняется, что американский президент «считает хищническими экономические действия Китая на Украине».

Речь идет, в частности, об интеллектуальной собственности.

Кроме того, Трамп намерен снова поздравить Зеленского с победой на выборах, и отметить успехи «реализуемых им реформ и усилий по борьбе с коррупцией».

Переговоры президентов США и Украины пройдут на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября. Эту информацию подтвердили и в офисе главы украинского государства.

Ранее Трамп высказался о «давлении» на Зеленского.