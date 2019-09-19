Пушков рассказал о «большой тройке» сверхдержав

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Российский сенатор Алескей Пушков прокомментировал ситуацию с наложением вето в Совбезе ООН на резолюцию по действиям в Идлибе. Об этом он написал в своем твиттере.

Он заявил, что в «большой тройке» сверхдержав Россия и Китай держатся вместе. Пушков добавил, что США выступает против обеих стран.

Сенатор подчеркнул, что своим давлением США наоборот гарантируют близость в российско-китайских отношениях.

«Россия и Китай вновь выступили вместе, наложив в Совбезе ООН вето на западный проект резолюции по Идлибу», — сказал Пушков.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу.