Пушков рассказал о «большой тройке» сверхдержав
Российский сенатор Алескей Пушков прокомментировал ситуацию с наложением вето в Совбезе ООН на резолюцию по действиям в Идлибе. Об этом он написал в своем твиттере.
Он заявил, что в «большой тройке» сверхдержав Россия и Китай держатся вместе. Пушков добавил, что США выступает против обеих стран.
Сенатор подчеркнул, что своим давлением США наоборот гарантируют близость в российско-китайских отношениях.
«Россия и Китай вновь выступили вместе, наложив в Совбезе ООН вето на западный проект резолюции по Идлибу», — сказал Пушков.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу.