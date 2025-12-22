На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гуф получил права на свой альбом, который хотели уничтожить

Рэперу Гуфу передали права на альбом «Город дорог»
Сайт doma.moscow

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил права на свой альбом «Город дорог», который бизнесмен Игорь Рыбаков хотел выкупить и уничтожить. Об этом продюсер Антон Пронин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Делюсь новостями: передал Гуфу альбом «Город дорог». Тот самый альбом, который не стал продавать Игорю Рыбакову за 95 миллионов, потому что не был согласен с идеей удалить его с площадок», — написал Пронин.

Гуф получил разрешение на официальное исполнение всех треков с альбома.

В ответ сам рэпер уточнил, что несмотря на то, что получил права на песни, прибыль с альбома продолжит уходить Пронину.

В августе в России ограничили доступ к трем песням Гуфа с альбома «Город дорог».

PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев сообщал, что предприниматель хотел приобрести альбом «Город дорог» у Антона Пронина — продюсера, сооснователя и генерального директора «Монолит Рекордс». Сумма сделки составляла 95 млн рублей. По словам бизнесмена, альбом якобы «романтизирует разгульный образ жизни среди молодежи». 6 августа сообщалось, что Рыбаков не смог выкупить альбом из-за отказа владельца альбома, главы лейбла заключить сделку.

Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, — рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. В 2007 году группа выпустила свой дебютный альбом «Город дорог». Большинство треков посвящено темам употребления запрещенных наркотических веществ, там также есть ненормативная лексика.

Ранее Дана Борисова назвала главных фриков российского шоу-бизнеса.

