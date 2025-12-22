Гуф получил права на свой альбом, который хотели уничтожить

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил права на свой альбом «Город дорог», который бизнесмен Игорь Рыбаков хотел выкупить и уничтожить. Об этом продюсер Антон Пронин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Делюсь новостями: передал Гуфу альбом «Город дорог». Тот самый альбом, который не стал продавать Игорю Рыбакову за 95 миллионов, потому что не был согласен с идеей удалить его с площадок», — написал Пронин.

Гуф получил разрешение на официальное исполнение всех треков с альбома.

В ответ сам рэпер уточнил, что несмотря на то, что получил права на песни, прибыль с альбома продолжит уходить Пронину.

В августе в России ограничили доступ к трем песням Гуфа с альбома «Город дорог».

PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев сообщал, что предприниматель хотел приобрести альбом «Город дорог» у Антона Пронина — продюсера, сооснователя и генерального директора «Монолит Рекордс». Сумма сделки составляла 95 млн рублей. По словам бизнесмена, альбом якобы «романтизирует разгульный образ жизни среди молодежи». 6 августа сообщалось, что Рыбаков не смог выкупить альбом из-за отказа владельца альбома, главы лейбла заключить сделку.

Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, — рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. В 2007 году группа выпустила свой дебютный альбом «Город дорог». Большинство треков посвящено темам употребления запрещенных наркотических веществ, там также есть ненормативная лексика.

Ранее Дана Борисова назвала главных фриков российского шоу-бизнеса.