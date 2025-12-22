Минобороны РФ: бойцы «Севера» взяли под контроль Вильчу в Харьковской области

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север».

Бойцы этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике трех бригад и одного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Целями для ударов стали места скопления украинских солдат вблизи населенных пунктов Рыжевка, Писаревка, Алексеевка, Бояро-Лежачи, Грабовское и Андреевка.

При этом в Харьковской области были поражены формирования трех бригад ВСУ в районе населенных пунктов Избицкое, Терновая и Рубежное.

«ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и артиллерийское орудие», — подчеркивается в заявлении.

20 декабря в российских силовых структурах сообщили, что бойцы двух бригад украинских войск бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов со стороны ВС РФ. Речь идет о военных 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

Ранее эксперт назвал тщетными попытки контратак ВСУ у Купянска в Харьковской области.