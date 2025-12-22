Вэнс: на переговорах в Майами обсуждается статус русскоязычных на Украине

На российско-американских переговорах по урегулированию конфликта на Украине обсуждается в том числе статус русскоязычных в республике. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd.

По его словам, стороны обсуждали, что по окончанию конфликта будет с этническими русскими, которые все еще находятся на территории Украины, а также с этническими украинцами, которые сейчас в России.

Вэнс также заявил, что руководство Украины понимает неизбежность утраты контроля над оставшейся территорией Донецкой народной республики.

По словам вице-президента, на переговорах был достигнут прогресс.

20 и 21 декабря в Майами состоялись переговоры представителей США и России по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Россию — глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По словам последнего, дискуссии переговоров были конструктивными, «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию.

Ранее в Кремле рассказали, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в США.