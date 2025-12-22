Россиянам назвали самый доходный вид инвестиций на 2026 год

Россиянам сегодня доступен широкий выбор разных способов инвестирования, потенциал причем каждый имеет потенциал к доходности. Однако наиболее выгодной в 2026 году инвестицией останется банковский депозит. Несмотря на снижение ставки, он приносит самые стабильные и осязаемые проценты, объяснил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев Общественной Службе Новостей.

Ключевая ставка в 16% все еще считается выгодной с точки зрения депозитных счетов, так как гарантирует высокий уровень доходности – особенно в случаях, когда человек не разбирается в финансовых инструментах и ищет наиболее комфортные варианты, отметил экономист.

«Если даже и можно где-то больше получить, то это требует дополнительной квалификации, времени и так далее, — пояснил он. — Не всем и не всегда это доступно. Так что говорить о том, что уже надо куда-то срочно переключаться, еще рановато. Хотя готовиться к этому, наверное, уже надо».

Обычно доходность депозитного счета составляет 5-7%, в некоторых случаях – до 10%. Поэтому сегодняшние проценты по вкладам, хоть и отстают от уровня ключевой ставки, считаются высокими.

Другие инструменты инвестирования не имеют такой надежной доходности, а также требуют постоянного внимания. Так, например, в случае с ценными бумагами важно для начала крупно вложиться, чтобы дивиденды при росте акций были ощутимы. Причем ждать покрытия расходов и доходности сверху придется достаточно долго, предупредил Беляев.

Также он напомнил о возможности инвестирования в иностранную валюту, однако здесь все достаточно непредсказуемо и также требует длительного ожидания. Могут быть скачкообразные колебания, что не всегда подходит инвесторам. Что касается покупки золота, то в этом вопросе тоже не все так однозначно – оно имеет низкую доходность, а деньги не страхуются на случай отзыва у банка лицензии. Кроме того, многие инвестируют в криптовалюту, но, по мнению экономиста, это наиболее шаткий и непредсказуемый инструмент, с которым лучше не связываться.

Напомним, эксперт по финансовым рынкам, инвестор Алексей Мокров сообщил, что в обычные банковские депозиты россияне вложили уже 62,7 триллиона рублей – это в разы больше оборотов любых стейблкоинов. Он подчеркнул, что цифровые активы не заменят обычные в ближайшее время.

