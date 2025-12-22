В США высказались о возможном совместном контроле РФ и Украины над Запорожской АЭС

На переговорах по Украине обсуждается вопрос возможного совместного контроля над Запорожской АЭС. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd.

«Остаются и другие вопросы. Кто будет контролировать Запорожскую АЭС? Возможен ли совместный контроль? Должна ли станция находиться под контролем одной или нескольких сторон?» — сказал он.

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), украинская сторона согласна лишь на ограниченное участие России в эксплуатации ЗАЭС. Однако реальный контроль над станцией должны осуществлять Украина и Соединенные Штаты.

12 декабря Владимир Зеленский заявил, что между РФ и Украиной по-прежнему есть разногласия относительно контроля над Запорожской атомной электростанцией. По его словам, Москва намерена сохранить контроль над станцией. В свою очередь, Киев считает, что при таком раскладе ЗАЭС перестанет работать.

