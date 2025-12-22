На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США высказались о возможном совместном контроле РФ и Украины над Запорожской АЭС

Вэнс: на переговорах обсуждается возможность совместного контроля над ЗАЭС
true
true
true
close
AP

На переговорах по Украине обсуждается вопрос возможного совместного контроля над Запорожской АЭС. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd.

«Остаются и другие вопросы. Кто будет контролировать Запорожскую АЭС? Возможен ли совместный контроль? Должна ли станция находиться под контролем одной или нескольких сторон?» — сказал он.

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), украинская сторона согласна лишь на ограниченное участие России в эксплуатации ЗАЭС. Однако реальный контроль над станцией должны осуществлять Украина и Соединенные Штаты.

12 декабря Владимир Зеленский заявил, что между РФ и Украиной по-прежнему есть разногласия относительно контроля над Запорожской атомной электростанцией. По его словам, Москва намерена сохранить контроль над станцией. В свою очередь, Киев считает, что при таком раскладе ЗАЭС перестанет работать.

Ранее глава МАГАТЭ оценил ситуацию с безопасностью на ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами