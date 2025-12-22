На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина устроил стрельбу в центре Красноярска

В центре Красноярска мужчина устроил стрельбу из-за конфликта у бара
true
true
true

В Красноярске задержан и заключен под стражу 34-летний житель Иркутской области, который устроил стрельбу около бара. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел у бара «Лепс», пьяный обвиняемый начал приставать к женщине, за нее вступился 24-летний мужчина. Фигурант ушел, но вскоре вернулся с огнестрельным оружием. Он нашел своего оппонента, который в тот момент ожидал такси, и несколько раз выстрелил в его сторону.

Одна пуля попала пострадавшему в ногу, другая повредила левое крыло автомобиля такси, в салоне которого находился 28-летний водитель. Преступник остановил стрельбу только тогда, когда в пистолете закончились патроны. Водитель такси не пострадал. 24-летний мужчина был госпитализирован, его жизни сейчас ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело о покушении, обвиняемый заключен под стражу.

Ранее подросток купил пистолет в сети и устроил стрельбу на детской площадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами