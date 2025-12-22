Пьяный мужчина устроил стрельбу в центре Красноярска

В Красноярске задержан и заключен под стражу 34-летний житель Иркутской области, который устроил стрельбу около бара. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел у бара «Лепс», пьяный обвиняемый начал приставать к женщине, за нее вступился 24-летний мужчина. Фигурант ушел, но вскоре вернулся с огнестрельным оружием. Он нашел своего оппонента, который в тот момент ожидал такси, и несколько раз выстрелил в его сторону.

Одна пуля попала пострадавшему в ногу, другая повредила левое крыло автомобиля такси, в салоне которого находился 28-летний водитель. Преступник остановил стрельбу только тогда, когда в пистолете закончились патроны. Водитель такси не пострадал. 24-летний мужчина был госпитализирован, его жизни сейчас ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело о покушении, обвиняемый заключен под стражу.

