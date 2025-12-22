На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мосгорсуд вынес заочный приговор по делу о нападении на посольство России на Украине

В Москве суд вынес приговор по делу о нападении на посольство России в Киеве
Мосгорсуд вынес заочный приговор по делу о нападении на российское посольство в Киеве двум гражданам Украины Владимиру Назаренко и Алексею Бакаю. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Назаренко приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Бакаю назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материалах дела, в ночь с 14 на 15 июня 2014 года Назаренко, Бакай, Николай Рудьковский и другие лица, вооружившись битами, ломами, зажигательными смесями и другими предметами, совершили нападение на посольство России в Киеве с целью осложнить международные отношения между двумя странами.

До этого суд признал законным семилетний заочный приговор украинской гражданке Ирме Крат, которая в 2016 году пыталась поджечь российское посольство в Киеве 10 марта 2016 года

Ранее СК возбудил дело после нападения на журналистов в Москве.

