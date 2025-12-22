Минобороны сообщило об ударах по объектам ВСУ в 142 районах

Российские войска нанесли удары по объектам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, в 142 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетики, портовой и складской инфраструктуры, места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также штабы и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны были уничтожены 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого в зоне специальной военной операции танкисты группировки войск «Восток» начали использовать новую тактику — били по позициям противника двойками.

В Минобороны рассказали, что тактику использовали для прорыва обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Сладкое в Запорожской области. Российские военные использовали один танк для удара из глубины, после чего вторая боевая машина выезжала на максимально близкое к украинским военным расстояние и била прямой наводкой.

Ранее в зоне СВО ликвидировали воюющих на стороне Украины граждан США.