Жена Товстика рассказала Собчак об угрозах со стороны Кати Гордон

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена рассказала об угрозах со стороны юристки Кати Гордон. О своем браке она поговорила с журналисткой Ксенией Собчак в рамках проекта «Осторожно, Собчак».

В начале бракоразводного процесса Гордон представляла интересы Товстик. По словам женщины, Гордон якобы требовала от нее опубликовать пост о расставании с Романом. Однако в это время Товстик приходила в себя после наркоза.

«Я приняла решение не выставлять никаких постов, потому что для этого нужно быть в сознании, в нормальном состоянии. Она говорит: либо ты сегодня выставляешь, либо я делаю выводы. Находит людей и начинает меня шантажировать: если ты сейчас не выставишь пост, я опорочу твою репутацию святой матери шестерых детей», — вспоминает она.

Товстик утверждает, что Гордон подговорила Марию Эстер-Трубицыну рассказать об оргиях с супружеской четой. Кроме того, юристка якобы предлагала ей выкупить порочащие ее честь записи.

«Говорит: «Или ты меня выручай, или пусть все будет как будет». Я говорю: я с шантажистами дело не имею, я ничего покупать не буду», — вспоминает Товстик.

Женщина во время записи интервью с Собчак также включила несколько голосовых сообщений, которые автор с голосом, похожим на голос Гордон, записывал для нее и для Романа Товстика. В этих аудиосообщениях, в частности, содержатся угрозы устроить Роману Товстику судьбу блогерши Елены Блиновской.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись также в сентябре 2025 года.

Также в интервью Елена Товстик заявила, что не считает секс изменой.

Ранее Елена Товстик назвала ужасом слухи о романе с тренером по триатлону.